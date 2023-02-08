Психиатр предупредил, чем опасен сон на спине Психиатр Воробьев: сон на спине может привести к остановке дыхания

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Остановка дыхания во время сна и сонный паралич чаще всего случаются, когда человек спит на спине, рассказал АГН «Москва» психиатр Руслан Воробьев. Чтобы избежать неприятных симптомов, он посоветовал спать на боку или на животе.

Наблюдения показывают, что сонный паралич чаще случается, когда человек спит на спине. Вероятно, это связано с тем, что такая поза способствует дополнительной обструкции дыхательных путей за счет расслабления мышц глотки и языка во сне и таким образом способствует храпу и ночному апноэ. <...> Поэтому, если у человека случаются эпизоды сонного паралича, предпочтительнее позы на боку или на животе, — объясняет Воробьев.

Для удобства врач посоветовал подкладывать в положении на боку подушку позади себя, которая позволит телу во время сна не перекатываться на спину.

Воробьев пояснил, что сам по себе сонный паралич не опасен, но может напугать человека и привести к страху перед походом ко сну. Эта тревога может повлиять на качество сна, а некачественный сон отразится на общем состоянии здоровья.

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