Психиатр оценила шансы на успех реабилитации Костомарова Психиатр Малахова: у Костомарова может оказаться достаточно внутреннего ресурса для реабилитации

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров

Успех реабилитации олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова зависит от состояния его психики и стрессоустойчивости, рассказала «360» психиатр Елена Малахова. При этом у него может оказаться достаточно внутреннего ресурса, чтобы найти для себя новые опоры, поскольку спортсмены зачастую являются волевыми и выносливыми людьми. В таком случае Костомарову останется только приспособиться к новым условиям жизни, отметила врач.

Могу предположить лишь только, что там (у Костомарова. — NEWS.ru) внутреннего ресурса гораздо больше. И речь тогда будет просто идти об адаптации человека к новым жизненным условиям, к поиску новых опор на себя. Где-то о принятии того, что произошло, где-то о горевании об утраченных возможностях, — считает Малахова.

С такими пациентами, как Костомаров, следует работать процессуально, рассказала психиатр. Необходимо уточнить, что находится у человека на первом плане, какие он испытывает эмоции и каково его состояние. При этом процесс реабилитации очень индивидуален, ведь люди по-разному реагируют на стресс, отметила эксперт.

Ранее сообщалось, что Костомарову провели операцию по ампутации пальцев на левой руке. По информации источника, операция была необходима, поскольку пальцы начали чернеть, что означало начавшийся в руке процесс гангрены.