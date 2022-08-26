«Прямо в точку»: кинокритик назвал Макгрегора идеальным графом Ростовым Кинокритик Корецкий назвал Макгрегора идеальным графом Ростовым

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Конор Макгрегор

Выбор Макгрегора на роль графа Ростова, это попадание в точку, об этом в беседе с NEWS.ru рассказал кинокритик Василий Корецкий. Также эксперт отметил, что по физиогномике и пластике Макгрегор отлично подойдет на данную роль.

Это однозначно, крайне удачный кастинг. Так, как Макгрегора и по физиогномике, и по пластике совершенно спокойно можно представить в «белых лосинах». Отличный будет граф Ростов, прямо в точку, — заявил Корецкий.

Ранее в ряде российских кинотеатров прошли показы голливудских фильмов в пиратской озвучке от студии Jaskier. В частности, речь идет о фильмах «Мир юрского периода: Господство» и «Элвис», которые вышли после 24 февраля. В самой студии заявили, что кинотеатры не уведомляли ее об использовании фирменной озвучки, а на сообщения они не отвечают.

Также в беседе с NEWS.ru кинокритик Василий Корецкий заявил, что уничтожение материалов фильма «Бэтгерл» Warner Bros. может быть связана с корпоративной экономической политикой компании. Он считает, что режиссеры могли запросить дополнительные средства на пересъемку отдельных моментов, в связи с чем в Warner Bros. решили полностью удалить отснятый материал.