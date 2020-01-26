https://static.news.ru/photo/d306082a-4009-11ea-ac11-fa163e074e61_660.jpg Протоиерей Дмитрий Смирнов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Конфликт РПЦ с Константинополем по поводу ситуации на Украине пойдёт на пользу только мировому правительству. Так заявил протоиерей Дмитрий Смирнов, отвечая на вопрос о перспективах углубления украинского церковного раскола.

Отмечается, что в Киеве в 2018 году была создана неканоническая религиозная организация. В настоящее время она поддерживается главами Элладской и Александрийской церквей.

Смирнов заявил, что даже рад происходящему, потому что «церковь очищается». По словам протоиерея, он не боится быть обвинённым в расколе.

Также священнослужитель рассказал, что состоящие из этнических греков церкви просто безобразно относятся к России. Например, отец Дмитрий вспомнил об их первой акции, в рамках которой все таблички на русском языке были сняты с мест, где бывали российский император или наследник. Медные доски свидетельствовали, что каждое место «освящено появлением царской особы».

Также Смирнов рассказал о случае с одного из церковных раутов. Митрополит Элладской церкви тогда сказал: «Слава богу, что среди нас нет русских».

Дальше половина выступления была направлена против России и Русской церкви. Потом хватились, что я-то здесь, ко мне подбежали — всё ли я понял, потому что он говорил по-английски, а я всё понял, — заявил священнослужитель в эфире радио «Радонеж».

Ранее NEWS.ru писал, что российский религиозный и общественный деятель Андрей Кураев сравнил протоиерея Дмитрия Смирнова, который побоями отучал ребёнка сквернословить, с «альфа-самцом».