https://static.news.ru/photo/fabdd7ce-50af-11ea-856f-fa163e074e61_660.jpg Протоиерей Димитрий Смирнов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что не собирается извиняться за сравнение гражданских жён с «проститутками». По его словам, он сказал абсолютную правду, поскольку с сожительницами «обращаются как с мусором».

А за что [извиняться]? Я говорю не о них персонально, а о явлении. Потому что мне их жалко, — пояснил Смирнов, слова которого приводит Lenta.ru.

Священник подчеркнул, что необходимо остановить «этот кошмар». А с теми, кто возмущается его заявлением, он готов встретиться в суде, заключил он.

Ранее NEWS.ru писал, что в РПЦ прокомментировали слова протоиерея о гражданских жёнах. Там отметили, что священник не преследовал цель оскорбить женщин. Таким образом отец Димитрий пытался привлечь внимание к безответственности мужчин, которые проживают с женщинами без регистрации брака.