Протоиерей Димитрий Смирнов умер в Москве

https://static.news.ru/photo/93b60cb6-135c-11eb-b223-fa163e074e61_660.jpg Протоиерей Димитрий Смирнов Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Протоиерей Димитрий Смирнов умер на 70-м году жизни. Почётный председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства мог скончаться от коронавирусной инфекции, предполагают СМИ.

Месяц назад появилась информация, что Димитрия Смирнова госпитализировали в реанимацию, так как у него наблюдались все признаки коронавирусной инфекции. Близкие решили не рисковать и обратились за помощью к медикам, те после осмотра священника приняли решение о его госпитализации.

О смерти протоиерея сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.

Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие небесное дорогому батюшке. Владыка в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию, — сказано в сообщении.

Димитрий Смирнов известен своими категорическими высказываниями по общественным опросам. Он выступал против ЭКО, заверяя, что так вырастают больные поколения. ​Также священник резко высказывался о гражданских жёнах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий (Смирнов) дал россиянам наказ собирать милостыню во время карантина, но не деньги, а «горсточку крупы». Финансовые проблемы граждан, по его мнению, являются надуманными — «бесы страшные картинки рисуют».