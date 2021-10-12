Просвещение и расселение: что делать со спивающимися российскими деревнями

Официальная статистика сообщает — число отравлений алкоголем в России растёт. Большинство трагедий случаются в малых населённых пунктах — деревнях и сёлах. Их жителей в первую очередь затронуло падение уровня жизни — бутылка водки из магазина стала слишком дорогим удовольствием — а распространение контрафактного алкоголя на местах практически не контролируется. NEWS.ru узнал у экспертов, как побороть деревенское пьянство.

В Оренбургской области продолжается борьба с распространением нелегального алкоголя. Власти проводят информационную кампанию, чтобы не допустить новых жертв. Они готовы обменять сомнительный алкоголь на продуктовый набор, который стоит в два раза дороже. Чтобы его получить достаточно назвать место покупки суррогата. Напомним, после распития некачественного алкоголя в регионе скончались 36 человек, ещё 30 — пострадали. Анализы выявили в их организме чистый метанол — смертельный яд. Отправляющие вещества содержались в жидкости, которая продавалась в полуторалитровых бутылках в магазине без маркировки.

По данным Росстата, более 10 тыс. человек в России погибли из-за отравления алкоголем в 2020 году. Это на 3,7 тысяч больше, чем в 2019 году. Чаще всего речь идёт о нелегальном алкоголе, а объем его потребления увеличивается каждый год, сообщил NEWS.ru председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Это напрямую связано с ухудшением экономической ситуации. Спиртное, которые реализуется легально, через торговые сети, как выясняется, не по карману многим гражданам нашей страны. Подпольный же суррогатный алкоголь стоит гораздо дешевле.

pixabay.com

Большое количество отравлений алкоголем свидетельствует о том, что потребление выросло, а качество этого потребления — снизилось. Люди начинают уходить от проверенных напитков, которые контролируются государством. Если брать все случаи отравления — 6.5% из них случаются, потому что в напиток попадает метанол (технический спирт). Павел Шапкин руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики

Его слова подтверждает рассказ жительницы районного посёлка Сузун Новосибирской области Ольги. Ещё несколько лет назад большинство обитателей поселка предпочитали недорогую водку из магазина. Сейчас же они чаще покупают горячительные напитки hand made, которые производятся в домашних условиях. Средняя цена самогона — 150 рублей за пол литра, сообщила она NEWS.ru. По данным Минфина, минимальная стоимость пол литровой бутылки водки в 2021 году — 243 руб. Алкогольных отравлений в последние годы стало больше, отмечает Ольга. Особенно часто это происходит в деревнях и маленьких сёлах, где нет даже магазина. Купить легальный продукт люди не только не хотят, но и не могут.

Немногие производители суррогата имеют сознательно преследуют цель — угробить своих покупателей, продолжает Павел Шапкин. Дело в том, что метанол легко перепутать с этиловым спиртом. Они не отличаются по вкусу, цвету и запаху. По этой причине технический спирт может даже случайно попасть на предприятие, производящее алкоголь легально. Выход из этой ситуации есть

Для того, чтобы метанол не путать с обычным спиртом его нужно денатурировать, то есть внести определенную добавку, она существует и стоит недорого. Это вещество уже давно придумано называется битрекс. Небольшая его доза окрашивает метанол, при этом для организма человека она безвредна , - сообщил Лазарев. Павел Шапкин руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики

Национальный союз защиты прав потребителей в августе этого года предложил установить в законе о производстве и обороте алкоголя требование об обязательной денатурации спиртосодержащей непищевой продукции, изготовленной из метилового или изопропилового спиртов. Законопроект был отправлен на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Пока результата нет.

Я считаю, что те люди, которые не принимают это решение на государственном уровне, они являются фактически соучастниками вот этого преступления и должны быть привлечены по статье. Своим бездействием провоцируют смерти людей, — добавил эксперт.

Думают, что бросят

Пьют сомнительный алкоголь люди с низким уровнем жизни, нередко они обитают в отдалённых населённых пунктах. Это могут быть не только напитки, содержащие метанол, но и любые спиртосодержащие жидкости, сообщил NEWS.ru сооснователь и председатель попечительского совета «Дома надежды на Горе»

pixabay.com

Дмитрий Шагин. По словам эксперта, многие даже после тяжёлого отравления алкоголем продолжают покупать сомнительные напитки. Они хоть и боятся, но надеются на «авось».

У нас за 25 лет работы прошло больше 8 тысяч человек. Из этих пациентов примерно половина остается в итоге нормальными трезвыми людьми. Остальные 50% — продолжают пить. 30% из них — ведут привычный образ жизни и нередко погибают«, — отметил эксперт.

Один из симптомов прогрессирующего алкоголизма — человек игнорирует очевидный вред, у него снижается критическое восприятие действительности, потому что происходит деградация головного мозга, сообщил NEWS.ru врач-нарколог Игорь Лазарев. По словам врача, такое происходит на 2-3 стадии заболевания. На это накладываются и социальные факторы, больной не может работать и покупать качественные напитки. Именно такие люди приобретают сомнительные жидкости, хотя понимают, что сильно рискуют.

Процент алкоголиков в нашей стране, которым удалось добится стойкой ремиссии, крайне мал. Единицы доходят до снятия с учёта, сообщает доктор Лазарев. Одна из главных причин — недооценка тяжести заболевания. Люди считают алкоголизм вредной привычкой, которую они могут бросить в любой момент. Поэтому сильно запускают процесс. Решить эту проблему поможет пропаганда на государственном уровне, например, социальная реклама. Население должно понимать, что алкоголизм — это такое же тяжелое заболевание, как рак или диабет.

Очагами массового алкоголизма являются малые населённые пункты. Там же люди часто употребляют суррогатные спиртные напитки. Ликвидировать «спивающиеся деревни» в беседе с NEWS.ru предложил экономист, заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. Речь идёт об отдалённых населённых пунктах, где нет даже аптеки, магазина.

Если там невозможно жить, их её нужно ликвидировать. Ведь это экономически нецелесообразно. Людей нужно перевозить в города, давать им работу. Должна появиться соответствующая государственная программа. Валерий Миронов экономист, заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ экономист, заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ

Поможет в борьбе с алкоголизмом в малых населённых пунктах также усиление контроля со стороны правоохранительных органов. В маленьких селах и деревнях сегодня нет участковых, правоохранители лишь изредка приезжают из районного центра. Живущий в деревне полицейский же будет осуществлять надзор за гражданами. В частности препятствовать изготовлению и распространению суррогатного алкоголя, резюмировал Миронов.