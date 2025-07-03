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03 июля 2025 в 10:28

Простой способ получить ровные огурцы без горечи: урожай с минимумом усилий

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чтобы получить отменные огурчики, важно правильно формировать куст. Удаление ненужных листьев — это простой способ получить ровные, хрустящие огурцы без горечи.

В первую очередь удаляйте все желтеющие и поврежденные листья — они отнимают силы у растения и могут стать источником болезней. Нижние листья, касающиеся земли, обязательно обрывайте — они чаще всего поражаются грибками и мешают проветриванию.

Лишние боковые побеги (пасынки) прищипывайте после второго листа, чтобы растение не тратило силы на зелень вместо плодов. Старые крупные листья, затеняющие завязи, тоже нужно аккуратно удалять — они препятствуют равномерному освещению плодов.

Важно оставлять молодые листья в верхней части растения — они обеспечивают фотосинтез и питание огурцов. Все манипуляции проводите утром в сухую погоду, чтобы ранки быстрее зажили.

Не забывайте регулярно собирать созревшие огурцы — переросшие плоды тормозят образование новых завязей. Следуя этим правилам, вы получите отменный урожай с минимумом усилий.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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