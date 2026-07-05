Простой способ починить гипсокартон: даже новичок справится за 15 минут

Снял старую полку в коридоре и обнаружил в гипсокартоне дыру диаметром сантиметров десять. Вызывать мастера для такой мелкой работы не хотелось, а обычной шпатлевкой такое не заделаешь — провалится внутрь. Решил проблему с помощью подручных материалов.

Вырезал из плотного картона прямоугольник чуть больше самой дыры. Проделал в центре картонки отверстие, продел в него прочную нитку. Вставил картонку в дыру, держа за нитку, и прижал к внутренней стороне гипсокартона. Пока один край прижат, начал заполнять отверстие шпатлевкой.

Когда шпатлевка схватилась, нитку отрезал. После высыхания нанес второй, финишный слой, выравнивая поверхность стены. После зачистки наждачкой место ремонта стало абсолютно незаметным, стена снова выглядит цельной. Мелочь, а к вызову мастера прибегать не пришлось.