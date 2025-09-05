Саммит ШОС — 2025
Простой способ, чтобы вещи всегда пахли свежестью: нужно одно средство

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сохранение свежести одежды в шкафу достигается простыми и доступными средствами, которые эффективно нейтрализуют неприятные запахи и наполняют вещи приятным ароматом. Натуральные поглотители запахов работают непрерывно, обеспечивая постоянную защиту от затхлости и сырости. Эти методы особенно актуальны в межсезонье и при длительном хранении одежды.

В полотняные мешочки или открытые емкости помещают натуральные ароматизаторы: сушеные апельсиновые корки, палочки корицы, соцветия лаванды или гвоздики. Древесный уголь в тканевом мешочке эффективно впитывает излишнюю влагу и посторонние запахи. Специальные саше с силикагелем защищают от сырости, особенно в шкафах с верхней одеждой. Кедровые шарики или стружка не только ароматизируют, но и естественным образом отпугивают моль.

Натуральные средства безопасны для здоровья и не оставляют следов на одежде.

Ранее также сообщалось о том, как правильно хранить зимнюю одежду. С этими советами куртки, свитеры и шапки сохранятся в идеальном состоянии и будут служить гораздо дольше.

