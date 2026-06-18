Простой и вкусный: минтай на луковой подушке — все секреты для сочной рыбы

Простой и вкусный: минтай на луковой подушке — все секреты для сочной рыбы

Беру минтай, лук, немного масла и лимонную приправу для рыбы — и через 20 минут на столе появляется нежное, сочное блюдо без сложных маринадов и лишней возни. Лук во время запекания становится мягким и сладковатым, а рыба остается такой нежной, что буквально распадается на аппетитные лепестки от одного прикосновения вилки.

Главный секрет здесь не в дорогих продуктах, а в правильном моменте.

Для приготовления вам понадобится: филе минтая — 700 г, репчатый лук — 1 крупная головка, растительное масло — 2 ст. л., лимонный сок — 1 ст. л., лимонная приправа для рыбы — 1 ч. л., соль — 1 ч. л., черный перец — по вкусу, сушеный чеснок — ½ ч. л.

Лук нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте на 1 ст. л. масла 5–7 минут до мягкости, без сильной румяности. Филе минтая обсушите, нарежьте кусками, посолите, поперчите, посыпьте лимонной приправой и сбрызните лимонным соком. В форму выложите мягкий лук, сверху разложите рыбу. Смешайте оставшееся масло с сушеным чесноком и тонко смажьте кусочки. Запекайте при 190 градусах 18–22 минуты. Как только по краям появились белые хлопья, а рыба легко разделяется вилкой, сразу доставайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит этот рецепт за его предсказуемый результат. Минтай получается совсем не сухим, как многие привыкли думать, а мягким и ароматным. Особенно нравится сочетание сладковатого запеченного лука и легкой лимонной нотки.