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04 августа 2026 в 19:20

Просто рассыпьте семена по земле и уезжайте — создадут цветущий голубой ковер там, где вы их бросили

Фото: D-NEWS.ru
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Незабудки — одни из самых очаровательных весенних цветов, которые при посеве в августе гарантируют раннее и обильное цветение в следующем мае. Если посеять незабудки в конце лета, они перезимуют на клумбе и зацветут уже весной, а уход за ними минимален.

Для посева выбирайте место в полутени или тени. Тщательно разрыхлите землю и сделайте бороздки глубиной не более 0,5 см на расстоянии 15 см друг от друга. На этом работы можно заканчивать и со спокойной душой уезжать с дачи. Незабудки хорошо приживаются, формируют листовую розетку и прекрасно выдерживают зимние холода. Это зимостойкое, влаголюбивое растение зимует без укрытия. Посейте незабудки в августе, и они будут радовать вас нежным голубым цветением каждую весну.

Ранее был назван многолетник, который цветет 100 дней даже в чистой глине и глухой тени: 10 лет без пересадки.

Проверено редакцией
Общество
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Дарья Иванова
Д. Иванова
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