Просто пожарить мясо — скучно. Превращаю стейк в согревающий салат по-азиатски. Добавляю пикантный соус и пир обеспечен

Устали от оливье и «шубы»? Этот салат — глоток свежего воздуха. Он доказывает, что сытная закуска может быть легкой, а вместо тяжелого майонеза ее может объединять яркая, травянисто-пряная заправка на соке лайма.

Что понадобится

Говяжий стейк (рибай, филе-миньон) — 300 г, огурец — 1 шт., сладкий перец — 1 шт., острый перец чили — 0.5 шт., свежий имбирь — 2 см, чеснок — 2 зуб., салатная смесь (микс) — 100 г, свежий базилик — 15 г, свежая мята — 10 г, сок лайма — 3 ст. л., соевый соус — 2 ст. л., масло растительное — 4 ст. л., сахар тростниковый — 1 ч. л.

Как готовлю

Слегка подмороженный стейк нарезаю тонкими ломтиками строго поперек волокон. Огурец нарезаю крупными кубиками, сладкий перец — тонкой соломкой. Острый перец, имбирь и чеснок мелко измельчаю.

Для заправки в миске соединяю мелко порубленные базилик и мяту, сок лайма, соевый соус, тростниковый сахар и 2 ст. л. масла, тщательно перемешиваю до растворения сахара.

В хорошо разогретой сковороде с оставшимся маслом обжариваю острый перец, имбирь и чеснок буквально 30 секунд до аромата, затем добавляю ломтики говядины и жарю на сильном огне 2-3 минуты до легкой румяности. Снимаю с огня.

В большой миске соединяю обжаренную говядину с пряностями, огурцом и сладким перцем. На сервировочное блюдо выкладываю салатный микс, сверху распределяю теплую мясо-овощную смесь и щедро поливаю приготовленной травяно-цитрусовой заправкой. Подаю сразу, чтобы сохранить контраст температур и текстур.

