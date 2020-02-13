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Ранее в Испании, как писал NEWS.ru, полиция задержала группу преступников, принуждавших женщин к проституции. Жертвами сексуальной эксплуатации в основном были гражданки России и Украины.