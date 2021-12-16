«Просили взять Била под стражу»: Жорин об отмене приговора блогеру

Представитель прокуратуры просил заключить блогера Эдварда Била под стражу, так как надзорный орган считает приговор молодому человеку слишком мягким, рассказал NEWS.ru адвокат пранкера Сергей Жорин, комментируя отмену предыдущего вердикта суда.

Всё верно. Представитель прокуратуры просил взять Била под стражу. Прокуратура считает приговор чрезмерно мягким, — подчеркнул Жорин.

Авария с пятью машинами произошла 1 апреля 2021-го недалеко от Смоленской площади в Москве. Автомобиль Audi RS6, за рулём которого находился Эдвард Бил, вылетел на встречную полосу, где протаранил четыре транспортных средства. В столичном Дептрансе рассказали, что спорткар сняли с учёта в январе 2021-го. Audi RS6 ездил по поддельным номерам и свыше 400 раз нарушил скоростной режим. В результате серьёзно пострадала консультант Госдумы Мария Артёмова, которая находилась в одной из машин.

За иномаркой числится 800 штрафов за три месяца. В итоге блогера приговорили к двум годам ограничения свободы и к трём годам запрета на вождение. Женщина перенесла несколько операций, она передвигается на инвалидной коляске.

Ранее пранкер и автоблогер Михаил Литвин опубликовал в Instagram ролик, в котором ездит на машине по торговому центру в подмосковном Одинцово. Он заявил, что без прав «выкручивается, как может» и «арендовал тэцэшку под себя». Позже представители ТЦ заявили, что видео было постановочным. По данным СМИ, Литвина лишили водительского удостоверения в мае 2021 года, однако он сдал документ только в августе и с тех пор за ним не обращался.