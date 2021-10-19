Прошедшим летом в Москве сыграли рекордное за 4 года количество свадеб

Летом 2021 года в Москве сыграли свадьбу 33 тысячи пар, что более чем на 30% больше, чем летом прошлого года. Это рекордное количество свадеб с 2018 года, сообщила «Москве 24» исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

В Москве прошедшим летом поженились более 33 тысяч пар. Это рекордное количество с 2018 года: браков этим летом заключили на 6% больше, чем в 2018 году, на 8% больше, чем за лето 2019 года, и более чем на 30% больше, чем в 2020 году, — призналась Уханева.

Она добавила, что самым популярным для свадьбы месяцем в 2021 году стал июль, хотя традиционно больше всего пар женятся в августе. Больше всего заявлений было подано 21 августа. В «красивую» дату узаконили свои отношения 1124 пары. Уханева отметила, что в этому году сформировался особый тренд на свадьбу в памятные даты, хотя в 2019 году больше всего заявлений было зарегистрировано в обычные субботы.

Ранее 90-летние сибиряки Николай и Галина сыграли свадьбу в Иркутске после 40 лет отношений. Они приняли это решение, после того как бывшая жена 91-летнего молодожена скончалась.