Пропаганда веселящего газа обернулась для блогера обращением в полицию SHOT: Сардарова требуют привлечь к ответственности за пропаганду веселящего газа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Амиран Сардаров

Авторы Telegram-канала SHOT сообщили, что блогера Амирана Сардарова требуют привлечь к ответственности за пропаганду веселящего газа. По данным источника, он опубликовал в «Дневнике хача» 49-минутное видео, где дышит шариками и плачет.

На видео Амиран Сардаров в своей квартире посредством баллонов и воздушных шаров употребляет неизвестное вещество, вызывающее изменённое состояние сознания, похожее на наркотическое опьянение. Считаем, что его действия содержат пропаганду потенциально опасных психоактивных веществ, — приводит канал обращение общественников.

В публикации отмечается, что ролик назывался «11 June» и был подписан «яЛЮБЛЮ тебя...». По данным канала, после этого блогер перестал выходить на связь и удалил ролик. Авторы материала сообщили, что активисты движения «Сорок сороков» написали обращение в полицию с требованием проверить Сардарова по статье 6.13.1 КоАП («Пропаганда закиси азота»), согласно которой предусмотрен штраф в размере 2 тысяч рублей.

В посте уточняется, что сам блогер пришел в себя. Авторы публикации отметили, Сардаров «чуток приуныл» и «пока отдыхает».

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