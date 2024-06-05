Стало известно, какое наказание получит стримерша за рассказ о Буче Суд приговорил стримершу YokoBovich к 5,5 годам колонии за фейки о ВС РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд приговорил стримершу YokoBovich к 5,5 годам колонии в рамках дела о фейках про ВС РФ за рассказ о Буче, информирует Telegram-канал «Осторожно, новости». Также блогеру запретили выкладывать материалы в Сеть на три года после освобождения, информирует источник.

Выступая с последним словом Анна Бажутова (настоящее имя стримерши) обратилась к судье и назвала его «хорошим человеком». Блогер просила дать ей наказание, которое не будет связано с дальнейшим лишением свободы.

Стримершу обвинили в том, что в начале апреля 2022 года она на Twich рассказывала про «русских оккупантов». Девушка зачитала сообщение пользователя, который отправил ей деньги и сделала картинку с упоминанием трагедии в Буче. Бажутова находилась в СИЗО с августа 2023 года. Причиной уголовного дела она назвала травлю посетителей «Двача» и активистов «Мужского государства» (признано экстремистской организацией в РФ, деятельность запрещена).

Ранее гособвинение попросило Останкинский районный суд Москвы приговорить стримершу YokoBovich к шести годам лишения свободы. Блогера обвиняли в распространении фейков про российскую армию по мотивам политической ненависти.