Прокурор предложил «простить» бухгалтера из дела «Седьмой студии»

https://static.news.ru/photo/62306d1c-ba06-11ea-8a1d-fa163e074e61_660.jpg Нина Масляева Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Прокурор попросил суд освободить от наказания экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву. Она является единственной фигуранткой, заключившей сделку со следствием. Слушания проходят в Мещанском суде Москвы 29 июня 2020 года.

Приговор режиссёру Кириллу Серебренникову и трём другим подозреваемым основывался, в том числе, на показаниях Масляевой. По её словам, она принимала участие в махинациях и «получала за это ежемесячное [вознаграждение] 150 тысяч рублей», пишет РИА Новости.

Серебренникова 26 июня 2020 года признали виновным по делу «Седьмой студии» и приговорили к штрафу в 800 тысяч рублей и трём годам лишения свободы условно.

Следствие считает Серебренникова организатором мошеннической схемы под видом проведения проекта «Платформа» в 2011–2014 годах. Режиссёра задержали в 2017 году. Он провёл полтора года под домашним арестом, пока в 2019 году Мещанский суд не отпустил его и других фигурантов дела под подписку о невыезде.

Первая экспертиза, проведённая во время следствия, выявила хищение 133 млн рублей у государства, но вторая, назначенная судом в 2019 году, указала на необоснованность обвинений. Третья завершилась в 2020-м и оценила ущерб государству в 128 миллионов рублей — защита указала на произвольность и необоснованность выводов.

Также фигурантами дела «Седьмой студии» были Алексей Малобродский, Софья Апфельбаум и Юрий Итин.

Последний получил приговор — три года условно и 200 тысяч рублей штрафа, испытательный срок в течение трёх лет, Малобродский — два года условно, штраф в 300 тысяч рублей, испытательный срок в течение двух лет, Апфельбаум — штраф в виде 100 тысяч рублей с освобождением от наказания в связи с истечением срока давности.

Имущество режиссёра Кирилла Серебренникова арестовано в счёт возмещения ущерба. Кроме того, арестованы автомобили фигурантов стоимостью около 7 млн рублей, дорогостоящие ювелирные украшения и денежные средства в размере €5 тысяч и $100 тысяч. Отмечается, что всё это было приобретено в период совершения хищения. Это имущество будет находиться под арестом в счёт возмещения ущерба, оценённого Минкультуры в 129 млн рублей.

Малобродского и Итина признали виновными в мошенничестве. Бывшая чиновница Минкультуры Апфельбаум была признана виновной в халатности. Судья подчеркнула, что Апфельбаум была не осведомлённым о преступных намерениях лицом, а Серебренников действовал из корыстных побуждений. По формулировке приговора, именно режиссёр «осуществлял общее руководство всеми членами группы и принял меры по сокрытию хищений».

Как ранее писал NEWS.ru, композитор Юрий Лоза заявил, что приговор режиссёру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении 129 млн рублей, является очередной иллюстрацией того, как работает судебная система в России.