Прокурор попросил суд заключить Навального под стражу

https://static.news.ru/photo/2bc9663c-6566-11eb-9878-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокурор в рамках процесса по делу оппозиционера Алексея Навального попросил инстанцию избрать для политика меру пресечения в виде заключения под стражу. Выездное заседание Симоновского суда столицы проходит в здании Мосгорсуда во вторник, 2 февраля.

Ранее представитель обвинения назвал подсудимого уникальным гражданином России с двойной условной судимостью. Прокурор отметил, что Навальный, находясь в Германии после предполагаемого отравления, занимался спортом, давал интервью журналистам и свободно перемещался по ФРГ.

Такое поведение Навального и его отношение к требованиям законам значит, осуждённый выводов не сделал и на путь исправления не встал. Прошу суд удовлетворить представление начальника 15-го филиала УФСИН, — заявил обвинитель.

Политик вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

ФСИН просит суд отменить ему условное наказание за многократные нарушения и назначить 3,5 года лишения свободы, а также штраф в размере 500 тысяч рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, Навальный объяснил свои неявки в полицию тем, что находился в коме. По его словам, по мере выздоровления ФСИН была уведомлена о том, почему он не мог приходить в органы и отмечаться.