Прокурор запросил 23 года колонии для Фургала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Фургал

Представитель гособвинения попросил приговорить бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 23 годам колонии строгого режима за организацию заказных убийств бизнесменов, сообщает корреспондент ТАСС из зала Люберецкого городского суда. При этом гособвинитель потребовал освободить Фургала от наказания по эпизоду с незаконным приобретением оружия из-за истечения срока давности.

Прошу назначить Фургалу С. И. путем частичного сложения наказаний 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — сказал прокурор.

Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004–2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признал. Также на скамье подсудимых оказались его предполагаемые сообщники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.

Подозреваемый в организации убийств и покушении на убийство бизнесменов 30 января выступил в суде с последним словом. Он попросил признать его невиновным в инкриминируемых деяниях и подчеркнул, что хочет «отмыть свое имя». По словам Фургала, он никогда не решал вопросы при помощи убийства. Тем не менее присяжные признали бывшего губернатора Хабаровского края виновным по всем трем эпизодам убийств своих конкурентов по бизнесу в начале 2000-х.