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Специалисты Росконтроля проверили несколько наиболее популярных образцов молотого кофе. В одном из них было обнаружено низкое содержание кофеина.

Проверку прошли семь образцов молотого кофе: Egoiste, Bushido Red Katana, Today Blend № 8, «Московская кофейня на паяхъ», «Жокей», Movenpick, Jardin Ethiopia Euphoria. По заявлениям производителей, в упаковках находится кофе...