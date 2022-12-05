Прокуратура запросила пожизненные сроки для экс-сенатора КЧР и его отца

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Рауф Арашуков

Прокуратура потребовала от суда назначить пожизненное заключение в колонии бывшему сенатору от Карачаево-Черкессии Рауфу Арашукову и его отцу, главе «Газпроммежрегионгаз» Раулю Арашукову, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Оба мужчины обвиняются в организации заказных убийств на территории КЧР.

Прошу назначить Рауфу Арашукову и Раулю Арашукову наказание в виде пожизненного срока лишения свободы в колонии особого режима и штрафа в размере 1 млн рублей, — сказала прокурор Мария Семененко.

Ранее Арашуковы были признаны судом присяжных виновными в организации заказных убийств. В частности, Арашуковым вменяется убийство зампреда молодежного движения «Адэге-Хэсэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Помимо этого, Рауля Арашукова признали виновным в хищении у структур «Газпрома» на юге страны более 4,4 млрд рублей. Сейчас судом избирается наказание для Арашуковых.

Бaсманный суд Москвы ранее изъял в пользу государства имущество семьи арестованного бывшего члена Совета Федерации Рaуфа Арашукова на сумму более 1,3 млрд рублей.

Арашукова-младшего задержали 30 января 2019 года прямо в зале заседаний Совфеда. Его отца Рауля Арашукова обвиняют в многомиллиардных хищениях и в организации преступного сообщества. Свою вину они не признают. Экс-сенатору в начале апреля также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.