https://static.news.ru/photo/e39d7474-e8f8-11e9-a935-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Генеральная прокуратура России потребовала исключить из уголовного дела бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова статью о преступном сообществе, рассказал адвокат чиновника Фёдор Куприянов.

Генеральная прокуратура повторно направила в Следственный комитет требование об устранении нарушений при незаконном вменении всем фигурантам статьи 210 УК РФ («Создание преступного сообщества и участие в нём»), — цитирует юриста ТАСС .

Весной минувшего года Пирумов, предприниматель Никита Колесников и экс-директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо стали фигурантами дела о хищении порядка 450 млн рублей при реконструкции Эрмитажа.

Осенью 2017 года суд приговорил бывшего чиновника к полутора годам колонии и штрафу в размере 300 тысяч по так называемому делу реставраторов. Позднее штраф ему увеличили до миллиона рублей.

В октябре прошлого года всех фигурантов громкого дела реставраторов освободили в зале суда. Первым из них был Пирумов, так как за срок наказания ему зачли время пребывания в СИЗО, писал News.ru.