https://static.news.ru/photo/8a20a62a-b91c-11e9-ae1f-fa163e074e61_660.jpg Григорий Пирумов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Суд вынес решение об условно-досрочном освобождении экс-заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова. Он был приговорён к трём годам колонии по делу реставраторов. Срок истекал 15 сентября.

Ходатайство об УДО рассматривалось в Преображенском суде Москвы. На освобождении настаивала сторона защиты. Несмотря на положительное решение по делу, бывший чиновник пока находится в СИЗО, так как является фигурантом ещё одного разбирательства о масштабных хищениях.

Однако теперь Пирумов может ходатайствовать об изменении ему меры пресечения. Последний раз суд продлевал ему срок содержания в СИЗО до 16 августа.

News.ru уже писал о возобновлении дела реставраторов. Так, летом 2018 года Басманный суд в Москве заочно заключил под стражу бывшего руководителя департамента управления имуществом Министерства культуры Бориса Мазо. Его обвиняют в хищении денежных средств, которые предназначались для реставрации Эрмитажа.

Таким образом, инстанция удовлетворила ходатайство следствия. Мазо уже проходил фигурантом по нашумевшему делу реставраторов. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В октябре прошлого года всех фигурантов громкого дела реставраторов освободили в зале суда. Первым из них был Пирумов, так как за срок наказания ему зачли время пребывания в СИЗО.