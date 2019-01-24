Суд ужесточил приговор Пирумову

Московский городской суд ужесточил приговор по так называемому делу реставраторов, экс-замминистра культуры Григорий Пирумов получил три года колонии. Суд уже рассматривал представление прокурора и ужесточил приговор по делу, однако в прошлом году Верховный суд отправил дело на пересмотр.
«Приговор Дорогомиловского суда Москвы изменить», — говорится в решении суда.
Кроме того, Пирумову назначен штраф в размере миллиона рублей.
Также суд лишил Пирумова награды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Как сообщили News.ru в пресс-службе суда, суд зачел срок содержания под стражей Пирумову — а именно с 15 марта 2016 года по 9 октября 2017 года. Зачлось время, проведенное в СИЗО, по расчету один день за полтора.
Осенью 2017 года районный суд приговорил бывшего чиновника к полутора годам колонии и штрафу в размере 300 тысяч. Позднее суд подтвердил этот срок, но увеличил штраф — до миллиона рублей. Прокуратура подала на это решение кассационную жалобу, в итоге решение городского суда было отменено и дело было вновь направлено в апелляционную инстанцию.
Пирумов и другие фигуранты похитили более ста миллионов рублей при реставрации объектов культурного наследия в Москве, Калуге и Калининграде.
Весной минувшего года Пирумов, предприниматель Никита Колесников и экс-директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо в мае 2018 года стали фигурантами дела о хищении порядка 450 млн рублей при реконструкции Эрмитажа. Мазо арестован судом заочно. Пирумов и Колесников заключены под стражу до 17 апреля.