USD  66.3318 EUR  75.3861
GOLD1,279 $   Brent61.13 $ Bitcoin3,557.03 $
МОСКВА-18°C13:38
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Суд ужесточил приговор Пирумову

Григорий Пирумов Никеричев Андрей/АГН «Москва»

Григорий Пирумов

общество [ версия для печати ]

Московский городской суд ужесточил приговор по так называемому делу реставраторов, экс-замминистра культуры Григорий Пирумов получил три года колонии. Суд уже рассматривал представление прокурора и ужесточил приговор по делу, однако в прошлом году Верховный суд отправил дело на пересмотр.

«Приговор Дорогомиловского суда Москвы изменить», — говорится в решении суда.

Кроме того, Пирумову назначен штраф в размере миллиона рублей.

Также суд лишил Пирумова награды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Как сообщили News.ru в пресс-службе суда, суд зачел срок содержания под стражей Пирумову — а именно с 15 марта 2016 года по 9 октября 2017 года. Зачлось время, проведенное в СИЗО, по расчету один день за полтора.

Осенью 2017 года районный суд приговорил бывшего чиновника к полутора годам колонии и штрафу в размере 300 тысяч. Позднее суд подтвердил этот срок, но увеличил штраф — до миллиона рублей. Прокуратура подала на это решение кассационную жалобу, в итоге решение городского суда было отменено и дело было вновь направлено в апелляционную инстанцию.

Пирумов и другие фигуранты похитили более ста миллионов рублей при реставрации объектов культурного наследия в Москве, Калуге и Калининграде.

Весной минувшего года Пирумов, предприниматель Никита Колесников и экс-директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо в мае 2018 года стали фигурантами дела о хищении порядка 450 млн рублей при реконструкции Эрмитажа. Мазо арестован судом заочно. Пирумов и Колесников заключены под стражу до 17 апреля.


самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
шоу-бизнес
Обвенчавшиеся Кончаловский и Высоцкая уехали из страны


Лента новостей
политика 13:36
Россия не даст вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы
политика 13:31
Песков назвал вопрос об убежище для Мадуро неуместным
экономика 13:30
Перевести деньги по номеру сотового можно будет с 28 января
политика 13:29
Россия считает узурпацию власти в Венесуэле неприемлемой
политика 13:27
Песков анонсировал встречу Путина с Памфиловой
Другие новости
общество 13:22
Роскачетсво выбрало средства для мытья посуды
общество 13:22
У Жерара Депардье нашли долги в Новосибирске
общество 12:55
Расселение дома в Магнитогорске обойдётся почти в миллиард
общество 12:40
В Москве отреставрируют храм Троицы Живоначальной
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top