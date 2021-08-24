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Назвавшего красноярцев «плаксивым сбродом» чиновника проверит прокуратура

09:01, 24 августа 2021
Назвавшего красноярцев «плаксивым сбродом» чиновника проверит прокуратура Фото: epp.genproc.gov.ru
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Прокуратура Октябрьского района Красноярска займётся проверкой поста в Facebook советника руководителя администрации Красноярского края Андрея Агафонова, который назвал жителей края «плаксивым сбродом» и «кучей дерьма». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В прокуратуру края поступала жалоба гражданина о привлечении к административной ответственности Агафонова по статье 5.61 КоАП РФ [«Оскорбление»]. Для рассмотрения по существу и дачи ответа заявителю она направлена в прокуратуру Октябрьского района, — сказали в пресс-службе.

Ранее Агафонов резко отреагировал на то, что жители Красноярска раскритиковали фигуриста Алексея Ягудина, который не увидел в городе смога от лесных пожаров. Оскорбительный пост Агафонов выложил на своей странице в Facebook и затем удалил, но его зафиксировали журналисты.

Советник также назвал жителей поколением «истеричек», которые живут в постоянной ущемлённости, и усомнился, что они вообще русские.

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