Прокуратура попросила запретить Соболь выезд из Москвы

Прокуратура обжаловала приговор экс-юристу ФБК (признан в РФ экстремистской организацией) Любови Соболь по делу о нарушении санитарных норм на акции в Москве и просит запретить ей покидать столицу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя суда.

В суд поступило представление прокуратуры на приговор Любови Соболь. В представлении прокуратура просит исключить указание на территорию Московской области в приговоре, — сказала она.

Соболь улетела из Москвы в Стамбул 7 августа, спустя пять дней после того, как была приговорена к 1,5 года ограничения свободы по «санитарному делу». Сама политик никак не комментировала эту информацию.

«Санитарное дело» — уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Среди обвиняемых сторонники и соратники Навального, а также оппозиционные активисты.

Ранее юрист Максим Пашков рассказал, что Соболь покинула Россию на законных основаниях.