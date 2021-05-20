Прокуратура попросила наказание для фигурантов дела о перестрелке в «Око»

https://static.news.ru/photo/d7244e04-b974-11eb-aec1-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Пресненского районного суда

Гособвинение запросило сроки для фигурантов дела о перестрелке в башне «Око», сообщает пресс-служба Пресненского суда.

Сторона обвинения просила признать Исмаилова М. И. виновным в совершении преступлений и назначить наказание в виде 19 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года, штрафом 1 000 080 рублей. Хамидова Э. М. — виновным в совершении преступлений и назначить наказание в виде 18 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года, штрафом 1 000 080 рублей, — сказала пресс-секретарь Лела Кокая.

28 мая обвиняемые выступят с последним словом.

14 мая коллегия присяжных вынесла вердикт в отношении Исмаилова и Хамидова. Заседатели признали обоих виновными по целому перечню обвинений: Исмаилова — в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК), в подстрекательстве к покушению на убийство (ч. 4, 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК), в хищении оружия (ч. 1 ст. 226 УК), в незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК), Хамидова — в тех же преступлениях, за исключением подстрекательства к убийству. Адвокат Исмаилова Андрей Орлов уточнил, что присяжные ответили отрицательно на вопрос суда, заслуживают ли подсудимые снисхождения.

Перестрелка произошла 17 ноября 2017 года в башне «Око» в деловом центре «Москва-Сити». В тот день в здании отмечал свой 50-летний юбилей бизнесмен Дмитрий Павлов. На торжество были приглашены 250 человек, перед ним выступали Валерий Меладзе, Григорий Лепс и Любовь Успенская. Среди приглашённых был и бывший акционер компании «Вимм-Билль-Данн» Григорий Юшваев. Конфликт, переросший в перестрелку, произошёл с участием охранников Юшваева — Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова, сотрудников Росгвардии, охранявших здание, и охранников остальных гостей. Причиной инцидента стала просьба последних перепарковать «Майбах» Юшваева, который перекрыл проезд на парковку остальным автомобилям. Словесный конфликт закончился перестрелкой. В результате неё пострадали пять человек, а один был убит. Им оказался охранявший именинника сотрудник ЧОПа Платон Койда. Как установило следствие, мужчину ранил другой участник перестрелки, его коллега Кирилл Титоренко. Исмаилову и Хамидову в итоге вменили лишь покушение на убийство.