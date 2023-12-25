Прокуратура обжаловала штраф Кагарлицкому за призывы к терроризму

Фото: Наталия Казаковцева/ТАСС

Борис Кагарлицкий

Представитель прокуратуры подал апелляцию на приговор социологу и политологу Борису Кагарлицкому (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), передает ТАСС со ссылкой на Второй Западный окружной военный суд, который огласил обвинительный приговор на заседании в Сыктывкаре. Кагарлицкому назначили штраф в размере 600 тысяч рублей за призывы к терроризму. Гособвинитель просил назначить ему реальное лишение свободы на 5 с половиной лет.

Прокуратура подала апелляцию на приговор Кагарлицкому, — сообщила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

Борис Кагарлицкий — социолог, известный своими левыми взглядами. Во времена СССР был левым диссидентом, в 1982 году более года пробыл в заключении, будучи обвиняемым по делу об «антисоветской пропаганде». В постсоветские годы стал публицистом, симпатизировал левой оппозиции.

ФСБ официально предъявила Борису Кагарлицкому обвинение по статье о публичных призывах к террористической деятельности с использованием интернета. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

О том, что в отношении Кагарлицкого возбуждено уголовное дело, сообщила адвокат Юлия Кузнецова. В рамках расследования дела Кагарлицкий был этапирован в Сыктывкар. По словам его адвоката, политолог свою вину не признал.