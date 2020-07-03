Производитель мороженого «Радуга» заявил, что не пропагандирует ЛГБТ

https://static.news.ru/photo/318041d4-bd57-11ea-a040-fa163e074e61_660.jpg Фото: Чистая Линия/facebook.com

Мороженое «Радуга» не имеет никакого отношения к движению ЛГБТ, заявил вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов.

По словам Бениаминова, «Чистая линия» поддерживает традиционные семейные отношения и категорически не согласна с мнением председателя Союза женщин России Екатерины Лаховой. В компании принято считать, что радуга — это «солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества». Сегодня мороженое сочетает четыре цвета радуги.

Мы законопослушная компания. Если будет издан соответствующий акт исполнительной или законодательной властью страны — конечно же, мы подчинимся. Но на сегодня мы обладатели торгового знака с красивой этикеткой с нашим мороженым со словом «Радуга». Безусловно, мы будем продолжать его производить, потому что мы считаем, что это символ радости, — отметил Бениаминов в беседе с РИА Новости.

Он также добавил, что как отец многодетной семьи открыто голосовал за поправки в Конституцию РФ, ввиду того, что там присутствует статья о защите традиционных ценностей.

А госпоже Лаховой могу со своей стороны подсказать, что в нашем советском детстве было много футбольных площадок, много катков, много спортивных секций, что нам помогало расти нормальными детьми, которые играли, дрались, побеждали и никогда не задумывались о всяких ЛГБТ-сообществах. Мне кажется, в этом русле надо подумать, — подытожил вице-президент группы.

Как писал NEWS.ru, глава Союза женщин России Екатерина Лахова ранее в пятницу, 3 июля, пожаловалась президенту России Владимиру Путину на косвенное влияние мороженого «Радуга» и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей.

Такое заявление она сделала в ходе обсуждения появления флага на здании посольства США в Москве. Глава государства ответил, что если этикетка пропагандирует ЛГБТ, то это необходимо взять под контроль, но «не агрессивно».

До этого член Совета Федерации Алексей Пушков обратил внимание на появление флага. Путин ответил, что сотрудники диппредставительства «кое-что показали по поводу того, кто там работает». Он отметил, что в России нет ограничений прав, которые были бы связаны с сексуальной ориентацией, расовыми или религиозными признаками, а также с национальностью.

Флаг сексуальных меньшинств появился на здании посольства утром 25 июня. Однако спустя несколько часов его сняли. В России действует закон о запрете гей-пропаганды среди детей, который Путин подписал ещё в 2013 году.