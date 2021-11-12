Производитель «Арепливира» рассказал о преимуществах препарата в инъекциях

Инъекционный препарат от коронавируса «Арепливир» в отличие от аналогичного в таблетках лучше проникает в клетки и даёт более длительный эффект, рассказали РИА Новости в компании-производителе лекарства «Промомед». Ожидается, что до конца года препарат начнёт поступать в стационары, где лечат больных коронавирусом.

Инъекционную форму препарата характеризует стопроцентная биодоступность и более интенсивное проникновение и распределение в клетках, более длительное удержание терапевтической концентрации в тканях, а также улучшенный профиль безопасности, — говорится в сообщении.

В «Промомеде» отметили, что сначала «Арепливир» поступит на российский рынок, а затем его выпустят на экспорт.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрирован первый инъекционный препарат для лечения COVID-19 — «Арепливир». Таблетки «Арепливир» включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, также разрешено его амбулаторное применение.

В настоящее время одобрение Минздрава для лечения от коронавирусной инфекции получили четыре отечественных препарата. Это «Авифавир», «Коронавир», «Арепливир» и «Илсира». Последнее лекарство рекомендовали использовать при лечении пациентов с тяжёлой формой COVID-19.