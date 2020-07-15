В российские больницы отправили препарат «Коронавир» от COVID-19

https://static.news.ru/photo/d60d25c2-c6cc-11ea-9264-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Препарат для лечения коронавирусной инфекции «Коронавир» направлен в российские больницы. Об этом сообщил производитель «Р-Фарм».

7374 упаковки промаркированного препарата «Коронавир» вышли в гражданский оборот с ярославского завода «Р-Фарм», — цитирует РИА Новости заявление фармацевтической компании.

Уточняется, что лекарство ингибирует вирусную РНК-полимеразу, участвующую в воспроизведении вируса. «Коронавир» разрешено использовать только в условиях стационара. Среди противопоказаний — планирование беременности, беременность, период грудного вскармливания, тяжёлая печёночная и почечная недостаточности. Препарат нельзя использовать лицам до 18 лет.

Третий российский препарат от COVID-19 «Коронавир» с международным непатентованным наименованием фавипиравир получил 8 июля одобрение Минздрава РФ. Первый на основе фавипиравира «Авифавир» производства РФПИ и «ХимРара» был одобрен в конце мая, а второй «Арепливир» компании «Промомед» — в июне. Все лекарства имеют временную регистрацию до 1 января 2021 года.

Скоро в России могут появиться и другие препараты от коронавируса. Клинические испытания лекарства «Левилимаб» российской компании «Биокад» пройдут в 11 медицинских центрах. Отмечается, что препарат действует положительно на пациентов со средней и тяжёлой формами COVID-19. Изначально «Левилимаб» был разработан для лечения ревматоидного артрита, но позднее доказал свою эффективность в рамках первой и второй фаз клинического исследования. Для подтверждения его эффективности против COVID-19 необходимо провести третью фазу, писал NEWS.ru.

Между тем клинические испытания препарата «Фавипиравир», прошедшие в Японии, не выявили у него эффективности в лечении коронавируса. Видимой разницы в состоянии и результатах лечения тех, кто принимал препарат, и тех, кто его не использовал, не было обнаружено. После проведения клинических испытаний планировалось одобрить широкое применение лекарства ещё в мае, но тестирование с участием нескольких медицинских организаций заняло больше времени, чем предполагалось. Препарат разработан корпорацией Fujifilm Holdings, также он известен под названием «Авиган». В открытую продажу он не поступал.