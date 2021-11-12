16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Россия зарегистрировала первый инъекционный препарат для лечения COVID-19

20:37, 12 ноября 2021
Россия зарегистрировала первый инъекционный препарат для лечения COVID-19 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В России зарегистрирован первый инъекционный препарат для лечения COVID-19 — «Арепливир». Предполагается, что он начнёт поступать в стационары, где лечат больных коронавирусом, до конца года, сообщает ТАСС со ссылкой на ГК «Промомед», которая разработала лекарство.

Первый отечественный внутривенный противовирусный препарат прямого действия «Арепливир» (фавипиравир) получил регистрационное удостоверение и уже до конца года поступит в стационары всех регионов. Своей разработкой ГК «Промомед» ответила на острую потребность отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии COVID-19, — отметили в пресс-службе.

Ранее Министерство здравоохранения России зарегистрировало предельные отпускные цены на лекарственные препараты от COVID-19.

В настоящее время одобрение Минздрава для лечения от коронавирусной инфекции получили четыре отечественных препарата. Это «Авифавир», «Коронавир», «Арепливир» и «Илсира». Последнее лекарство рекомендовали использовать при лечении пациентов с тяжёлой формой COVID-19.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео