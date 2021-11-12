Россия зарегистрировала первый инъекционный препарат для лечения COVID-19
Алсу Жамалетдинова
Алсу Жамалетдинова
20:37, 12 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
В России зарегистрирован первый инъекционный препарат для лечения COVID-19 — «Арепливир». Предполагается, что он начнёт поступать в стационары, где лечат больных коронавирусом, до конца года, сообщает ТАСС со ссылкой на ГК «Промомед», которая разработала лекарство.
Первый отечественный внутривенный противовирусный препарат прямого действия «Арепливир» (фавипиравир) получил регистрационное удостоверение и уже до конца года поступит в стационары всех регионов. Своей разработкой ГК «Промомед» ответила на острую потребность отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии COVID-19, — отметили в пресс-службе.
Ранее Министерство здравоохранения России зарегистрировало предельные отпускные цены на лекарственные препараты от COVID-19.
В настоящее время одобрение Минздрава для лечения от коронавирусной инфекции получили четыре отечественных препарата. Это «Авифавир», «Коронавир», «Арепливир» и «Илсира». Последнее лекарство рекомендовали использовать при лечении пациентов с тяжёлой формой COVID-19.