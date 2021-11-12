Россия зарегистрировала первый инъекционный препарат для лечения COVID-19

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости избавиться от барьеров на пути развития технологий и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом российский лидер сообщил, выступая на заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Он отметил, что ИИ стал частью нашей жизни — сегодня это «точка притяжения для талантливых, творческих людей, готовых мечтать и добиваться поставленных целей», передаёт РИА Новости.

Нужно как можно быстрее убирать все явно избыточные барьеры на пути создания и внедрения передовых решений, в том числе в области искусственного интеллекта, формировать нормативную правовую среду, отвечающую уровню технического...