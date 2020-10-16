Минздрав установил планку цен на лекарства от COVID-19

https://static.news.ru/photo/0cb9a3fc-0fc0-11eb-87dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство здравоохранения России зарегистрировало предельные отпускные цены на лекарственные препараты от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время одобрение Минздрава для лечения от коронавирусной инфекции получили четыре отечественных препарата. Это «Авифавир», «Коронавир» и «Арепливир» и «Илсир». последнее лекарство рекомендовали использовать при лечении пациентов с тяжёлой формой COVID-19.

Из пресс-релиза Минздрава следует, что предельные отпускные цены должны быть следующими: «Авифавир» 200 мг, 10 шт. — 1000 рублей, 40 шт. — 4000 рублей, 50 шт. — 5000 рублей; «Арепливир» 200 мг, 40 шт. — 4000 рублей, 100 шт. — 10 000 рублей; «Илсира» 180 мг/мл — 47 531 рубль.

Ранее Федеральная антимонопольная служба согласовала первым двум производителям «Авифавира» предельную отпускную цену на лекарство от коронавирусной инфекции. Стоимость препарата снизится как минимум вдвое. Ценник на упаковку из 50 таблеток в субъектах РФ не будет превышать 5500 рублей, писал NEWS.ru.