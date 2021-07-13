Вакцинацию предложили сделать обязательной для всех россиян

Властям России следует сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для всего населения страны. Об этом заявил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. Его слова приводит ТАСС.

В принципе, мы считаем, что на государственном уровне должно быть принято решение об обязательной вакцинации всего населения страны. Только так мы сможем эту агрессию победить, — сказал Шмаков.

Он отметил, что и пандемия коронавируса, и вакцинация в настоящее время остаются самыми большими вызовами для страны, поскольку многие граждане скептически относятся к прививкам.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ситуация с распространением COVID-19 в России остаётся напряжённой. Необходим коллективный иммунитет к инфекции на уровне 80%, однако пока ориентирoм при обязательной вакцинации остаются 60% сотрудников организаций.

Согласно социологическому опросу, каждый десятый россиянин готов уволиться, если работодатель будет настаивать на обязательной прививке от коронавируса. Особенно категоричны в этом молодые люди в возрасте до 24 лет. Среди них готовы уйти с работы по этой причине 38% респондентов.