Профсоюзы оценили уровень безработицы в России Глава ФНПР Шмаков: повышения безработицы в России не наблюдается

Фото Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Число зарегистрированных безработных в России не растёт. Об этом заявил ТАСС председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. Однако он отметил, что на рынке труда наблюдаются тревожные тенденции.

Пока у нас реального повышения безработицы не наблюдается. Хотя тревожные тенденции есть. Есть люди, которые предупреждены об увольнениях. Уходит ряд зарубежных компаний, инвесторов. А потом возвращается, — рассказал Шмаков.

Он также добавил, что федерация защищает права рабочих, в том числе сотрудников иностранных компаний, состоящих в федерации профсоюзов.

Ранее в Росстате сообщили, что уровень безработицы в марте текущего года остался на уровне 4,1%, или порядка 3,1 млн безработных. Это на 24,1% меньше, чем в тот же период годом ранее.

В марте свыше 200 компаний заявили о приостановке работы в России. В их числе оказались такие фирмы, как Nike, Adidas, Lego, Samsung, IKEA, Apple и другие. Рекрутёр Ильгиз Валинуров рассказал, что безработица вырастет в отраслях логистики, HR и страхования.

Власти Москвы утвердили программу поддержки работников иностранных компаний, находящихся под риском увольнения. Из федерального бюджета на реализацию проекта выделят 3,36 млрд рублей. По оценке мэра Москвы Сергея Собянина, из-за ухода или приостановки деятельности ряда зарубежных предприятий работы в столице могут лишиться более 200 тысяч сотрудников иностранных компаний.