Профитроли без сладости — с кабачками и грибами: французская закуска, которая способна удивлять. Проверено

Профитроли без сладости — с кабачками и грибами: французская закуска, которая способна удивлять. Проверено

Профитроли — не только со сливками. С кабачками и грибами они становятся идеальной закуской для перекуса или ужина. Начинка обжаривается на оливковом масле, а тесто выпекается до золотистого цвета — все просто, быстро и вкусно.

Ингредиенты

Молоко — 250 мл, мука пшеничная — 200 г, масло сливочное — 100 г, яйцо куриное — 6 шт., соль — щепотка, разрыхлитель теста — щепотка, кабачок — 1 шт., шампиньоны свежие — 100 г, лук порей — 50 г, масло оливковое — 30 мл, тимьян (чабрец) — 3 веточки, чеснок — зубчик, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала довожу молоко до кипения с маслом и солью, всыпаю муку и вымешиваю тесто до гладкости прямо на огне. По одному вмешиваю все яйца, чтобы масса стала блестящей и однородной, добавляю разрыхлитель. Отсаживаю небольшие кружки на противень и выпекаю 15–20 минут до золотистого цвета, даю остыть. Тем временем обжариваю нарезанные кабачки, грибы и лук-порей с тимьяном, чесноком — 4-5 минут, и начинка готова. Остывшие профитроли надрезаю сверху и наполняю овощной смесью. Получается легкая ароматная закуска, которая исчезает со стола первой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Заварное тесто получилось воздушным, с идеальной хрустящей корочкой, а начинка из кабачков с шампиньонами и белым вином — сочной и пикантной. Рекомендую подавать теплыми, пока тесто не размякло, — это идеальная закуска под бокал сухого.