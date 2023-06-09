Профессора кафедры цифровой журналистики МГУ развели на миллион рублей

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Профессор кафедры цифровой журналистики МГУ Людмила Коханова обратилась в полицию с заявлением о краже у нее более миллиона рублей, передает Telegram-канал Mash. 75-летняя женщина поздно поняла, что люди, которые представились правоохранителями и просили перевести ее сбережения на безопасный счет, оказались мошенниками.

Мошенники последовательно разводили женщину на протяжении двух недель.

Ранее в московском районе Гольяново мошенница обманула пенсионерку на сумму в 1,2 млн рублей, пообещав снять с пожилой женщины порчу. При этом злоумышленница применила трюк со змеями, выползающими из куриных яиц. Мошенница разбила яйца, из которых «выползли» три змейки — это якобы доказывало, что на пенсионерке порча. После этого «ясновидящая» потребовала от напуганной старушки принести из дома скотч, свечу и все имеющиеся в ее распоряжении деньги.

До этого в городе Куйбышеве мошенники оформили кредит на беременную мать-одиночку и украли с открытого счета 546 тысяч рублей. Злоумышленники позвонили ей по WhatsApp, после чего к ее телефону смогли подключиться через удаленный доступ, установили приложение и оформили заявки на кредиты.