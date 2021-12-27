Профессор МГУ оценил способности девятилетней студентки Тепляковой

Назвать девятилетнюю студентку факультета психологии МГУ Алису Теплякову вундеркиндом нельзя из-за нехватки данных о ней, заявил член СПЧ, завкафедрой психфака МГУ Александр Асмолов изданию Lenta.ru. При этом отец девочки считает её и других своих детей одарёнными, отметил профессор.

Опять же именно мы говорим об обучении Алисы как об эксперименте со многими неизвестными. У нас нет никакой информации, которая дала бы нам понять, что перед нами уникальный ребёнок с интеллектуальными способностями или ребёнок, обладающий хорошей памятью. Поэтому я снова воздержусь от диагноза, — сказал Асмолов.

Он добавил, что недавнее предложение депутатов упорядочить обучение одарённых детей — это вопрос для экспертов, а не для законодателей. Последние не могут быть профессионалами в психолого-педагогическом сопровождении детского развития, объяснил Асмолов.

Также Александр Асмолов заявил, что отец Алисы Евгений Тепляков был способным студентом и занимался интересной научной работой. При этом его он тоже не стал называть вундеркиндом.

До этого профессор призвал приостановить обучение Алисы Тепляковой в связи с рисками нарушения психического и психофизиологического развития. В открытом письме Асмолов порекомендовал прекратить этот «неапробированный эксперимент».