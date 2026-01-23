Профайлер «прочитал» состояние Трампа после встречи с Зеленским Профайлер Анищенко: Трамп был в раздраженном состоянии после встречи с Зеленским

Образующие напряженную дугу, сильно поджатые и опущенные губы президента США Дональда Трампа после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Давосе свидетельствуют о его раздраженном состоянии, заявил профайлер Илья Анищенко. По его словам, которые приводит Life.ru, походка хозяина Белого дома сквозит неуверенностью — глубокая усталость или подавляемый внутри сильный гнев.

В облике Трампа нет ни намека на радость. Не чувствуется ни тонуса, ни уверенности — скорее наоборот. Особенно показательна мимика: губы сильно поджаты, опущены вниз, образуя напряженную дугу, — объяснил эксперт.

Ранее Трамп заявил, что Украина может утратить еще больше территорий, если ей не удастся заключить мирное соглашение с Россией. По его словам, ВС России прекратят СВО после заключения договора.

До этого политолог и политтехнолог Михаил Павлив заявил, что Трамп не стремится оказывать Киеву весомую поддержку из-за личной неприязни к Зеленскому. Однако, по его мнению, США могут прибегнуть к политике поощрения на переговорах в Абу-Даби, чтобы добиться уступок в вопросе мирного урегулирования.