https://static.news.ru/photo/99e4fbae-cac1-11e9-82a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутат Госдумы Василий Власов направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой предложение продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.

Чиновник отметил, что фактически каникулы длятся всего два месяца, так как все экзамены заканчиваются в конце июня. Кроме того, старшеклассники и студенты летом стараются подработать и набраться опыта и продление каникул, по мнению депутата, позволит им получить больше практических знаний, передаёт РИА Новости .

Власов рассказал, что общался с молодёжью в регионах и нашёл у них поддержку своей инициативы. Начать реализацию идеи он предлагает с Хабаровского и Приморского краёв.

Как писал News.ru ранее, центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы напомнил водителям о том, что в последние дни летних каникул школьники возвращаются на столичные улицы. ЦОДД опубликовал в Twitter призыв к автомобилистам быть более внимательными и осторожными. В нём отмечается, что юные пешеходы «бывают внезапны, непредсказуемы и не всегда заметны».