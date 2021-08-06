Продажу «веселящего газа» в Интернете предложили запретить

«Веселящий газ» перестанут продавать физическим лицам. С такой инициативой выступила зампред комитета Госдумы по регламенту Наталья Костенко. По мнению политика, такая мера позволит остановить продажи психотропных веществ в немедицинских целях. Об этом пишут «Известия».

Инициатива предполагает расширение полномочий МВД и Генпрокуратуры в борьбе с незаконной продажей психотропных веществ. Её представят правительству 6 августа. Согласно изданию, в МВД за первые шесть месяцев 2021 года провели 4377 профилактических мероприятий в местах массового досуга граждан, было изъято 55 баллонов с закисью азота, предназначенного для нецелевого использования.

Костенко также попросит правительство ограничить продажи вещества через онлайн-магазины.

В целях более эффективной работы по выявлению и блокировке интернет-ресурсов по продаже закиси азота прошу рассмотреть возможность разработки дополнительных требований к дистанционной продаже закиси азота, не допускающих её покупку физическими лицами, — пишет парламентарий.

Ранее стало известно, что группа депутатов Госдумы и сенатор Сергей Леонов подготовили законопроект о введении сертификатов для малоимущих жителей России на покупку товаров первой необходимости и лекарств.