Проценко сравнил смертность от COVID-19 среди вакцинированных и непривитых

Среди пациентов, не прошедших вакцинацию от COVID-19, смертность в четыре раза выше, чем у привитых. Такое сравнение привёл главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, сообщает ТАСС.

Год назад у нас появился «Спутник V», в декабре он уже был доступен «в массах». Если посмотреть тот процент вакцинации, который есть, то мы понимаем, что объяснение высокой летальности лежит во многом в этом. Статистика региональная, которой мы сегодня обменивались, и статистика госпиталя в Коммунарке показывает ровно то же — летальность у пациентов невакцинированных в четыре раза выше, — цитирует его агентство.

Проценко также прокомментировал случаи помещения вакцинированных пациентов в реанимацию. По его словам, большинство попадает туда уже не с третьей или четвертой степенью поражения лёгких, а с инсультами, что объясняется возрастом привитых.

Ранее стало известно, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным Проценко озвучил слабые места в системе здравоохранения, а также предложения коллег-врачей по решению проблемы в масштабах страны. По его словам, система образования не всегда успевает за технологиями, а потому упор нужно делать на постоянное самообразование медиков.