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Проценко рассказал Путину о слабом месте здравоохранения

01:36, 23 августа 2021
Проценко рассказал Путину о слабом месте здравоохранения Денис Проценко Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
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Во время встречи с президентом главный врач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко озвучил слабые места в системе здравоохранения, а также предложения коллег-врачей по решению проблемы в масштабах страны. Об этом врач написал в своём Telegram-канале.

Универсального, единого рецепта исправить все слабые места для всей страны не существует. У нас много уникальных регионов, здесь должны работать индивидуальные решения. Система образования не всегда успевает за технологиями, а потому упор нужно делать на постоянном самообразовании медиков. При этом важно стимулировать не только привлечение молодых специалистов, но и удержать в профессии специалистов со стажем, - написал Проценко.

При этом он отметил, что одной из приоритетных задач является дальнейшая цифровизация здравоохранения для формирования пациентоцентричного подхода к оказанию медицинской помощи. Проценко также добавил, что опыт Москвы нужно по оказанию первичной помощи нужно масштабировать на всю страну.

Ранее Денис Проценко заявил, что осенью может начаться новая волна коронавируса. Тем не менее российская система здравоохранения готова к этому.

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