Проценко ответил недовольным новыми антиковидными ограничениями

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал в своём Telegram-канале реакцию пользователей соцсетей, недовольных тем, что во время выходной недели в Москве не будет развлекательных мероприятий и приостановят работу большинство магазинов. Он отметил, что чисто по-человечески понимает этих людей, но как врач принять их недовольства не может.

Ребята, вы серьёзно? Вы не хотите понять, что эти 11 дней передышки в столице просто возможность сорвать несколько циклов заражений? — возмутился медик.

По его словам, сегодня в «красной» зоне в больницах по всей стране идёт «самая настоящая война», а врачи «пашут как двужильные». Проценко подчеркнул, что пандемия никуда не делась, а антипрививочники и «принципиальные борцы против элементарных мер безопасности» вносят существенный вклад в развитие эпидемиологической ситуации.

Врач считает, что без паузы сейчас нельзя. Он также предположил, что подобные «выходные» ещё будут повторяться, пока не будет выработан коллективный иммунитет, а также граждане не начнут уважительно относиться к окружающим и соблюдать меры профилактики заражения.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале выходной недели на два дня раньше установленного срока, с 28 октября. На период нерабочих дней в столице приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других. Исключение сделают только для торговых точек по продаже лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости.