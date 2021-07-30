Проценко объяснил, в каких случаях нужно измерять антитела к COVID-19

Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, в каких случаях необходимо измерять уровень антител к COVID-19. Медик считает, что такие анализы стоит сдавать только участникам клинических испытаний, когда тест становится основой для выводов исследований, передаёт РБК.

Доктор подчеркнул , что сейчас в РФ сформировалась тенденция «мериться антителами». Он обратил внимание, что в календарь профилактических прививок включена сезонная прививка от гриппа, при этом вряд ли жители РФ задумываются, нужно ли им измерить уровень антител к данной инфекции.

Проценко также вновь прокомментировал своё участие в думских выборах осенью 2021-го. Главврач подчеркнул, что во многом на него повлияла просьба президента РФ Владимира Путина «перезагрузить» российскую медицину. Специалист также заявил о желании внести изменения в отечественное законодательство в сфере здравоохранения.

И начатая работа, общение с коллегами, консилиумы с участием исполнительной власти — мне кажется, нас слышат. Быстрый запуск программы реабилитации ковидных пациентов говорит о том, что, наверное, можно что-то поменять, — заявил Проценко.

Он также оценил вероятность введения нового локдауна в Москве. Медик назвал карантинные меры, введённые в марте прошлого года, оправданными, так как оставалось неясным, что делать с новой коронавирусной инфекцией и когда появятся вакцины. Эксперт отметил, что в марте 2020-го ещё не выработали протоколы лечения. В настоящее время ситуация иная, развёрнуты резервные госпитали и введены дополнительные мощности, а главное — идёт прививочная кампания, подчеркнул Проценко.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в России дети стали заметно чаще болеть коронавирусом, чем это было зимой. Он отметил, что защитить их от смертоносной инфекции могут родители. Тимаков добавил, что сейчас им важно привиться от коронавируса, что увеличит шансы детей не заразиться.