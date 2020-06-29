Пробный ЕГЭ прошёл без существенных сбоев

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Глава управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский рассказал о ходе пробного ЕГЭ. По его словам, на экзамене не было серьёзных проблем.

Мероприятие прошло в штатном режиме, отметил он в эфире телеканала РБК.

Каких-то существенных сбоев, недочётов выявлено не было. В целом можно сказать, что у нас пробное мероприятие проводится в штатном режиме, — сказал чиновник.

Об изменениях в расписании ЕГЭ стало известно в марте 2020 года. Причиной стала пандемия коронавируса, которая захлестнула весь мир. Досрочный этап ЕГЭ был перенесён на июнь.

Как писал NEWS.ru, несмотря на то что в этом году сдавать единый государственный экзамен нужно только выпускникам, собравшимся поступать в вузы, значительного снижения количества зарегистрированных на сдачу ЕГЭ не произошло. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков связывает это с большей востребованностью на рынке труда специалистов с высшим образованием.

Ранее Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ: основной этап пройдёт с 3 по 23 июля, а резервные дни назначены на 24 и 25 июля. Пересдачи в случае неявки по уважительной причине состоятся 3 и 8 августа.

С 20 июня на портале государственных услуг Министерство высшего образования и науки запустило сервис «Поступление в вуз онлайн», чтобы выпускники школ дистанционно смогли подать документы в 54 российских университета.