https://static.news.ru/photo/b6b14200-e37c-11e9-a090-fa163e074e61_660.jpg Призывники на сборном пункте военного комиссариата в Санкт-Петербурге Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

За последние шесть лет общее число 18-летних призывников сократилось на восемь процентов. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

Бурдинский отметил, что при этом количество призывников в возрасте от 20 лет увеличилось, передаёт телеканал « Звезда ».

Число 18-летних граждан, призванных на военную службу с 2013 года, сократилось более чем на 8%, а граждан, призванных в возрасте 20 лет и старше, увеличилось более чем на 11%, — пояснил генерал-лейтенант.

Как ранее писал News.ru, Бурдинский также сообщил, что в осеннюю кампанию будут призваны 132 тысячи человек. Призыв начнётся с 1 октября и продлится до 31 декабря во всех 85 регионах РФ.