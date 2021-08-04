Признание ФБК экстремистской организацией обжалуют в ЕСПЧ

Защита намерена обжаловать решение российского суда о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, также признан властями РФ иноагентом) экстремистской организацией вплоть до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом рассказал адвокат Иван Павлов перед зданием суда, передаёт РИА Новости.

Он сообщил, что на текущем процессе сторона обвинения, как и сторона защиты, предоставила те же доказательства, что и в суде предыдущей инстанции.

Никаких новых доказательств ни нашими оппонентами, ни нами предоставлено не было, — подчеркнул Павлов.

4 августа Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве отказался удовлетворять апелляцию на признание ФБК, ФЗПГ (также признан иноагентом) и штабов Навального экстремистскими организациями. Таким образом, решение об этом статусе вступило в силу. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Журналистов допустили только на оглашение решения.

9 июня Мосгорсуд признал ФБК, ФЗПГ и штабы Навального экстремистскими организациями. По оценке прокуратуры, сторонники оппозиционера Алексея Навального «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Фактическими целями работы признанных экстремистскими организаций в прокуратуре сочли «создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария „цветной революции“».

Защита отмечала, что сменяемость власти является базовым конституционным принципом, а понятие «цветная революция» не является юридическим и не может служить аргументом.